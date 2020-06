Huawei P10 ciągle nieskreślony. Jest duża aktualizacja EMUI 9.1

Huawei P10 wydaje się być już dosyć leciwym flagowcem i skończył na aktualizacji do systemu Android Pie z EMUI 9.1. Co ciekawe, producent jeszcze go nie skreślił. Pojawiła się duża aktualizacja o wadze ponad 4 GB. Jednak właściciele Huawei P10 na update do Androida 10 z nakładką EMUI 10 nie mają co liczyć.

Huawei P10 to flagowiec Chińczyków z 2017 roku. Smartfon doczekał się uaktualnienia do systemu Android Pie z EMUI 9.1. Była to ostatnia duża aktualizacja dla tego smartfona. Teraz pojawia się nowy update i pod względem rozmiarów jest on naprawdę duży. Jednak nie jest to nowa platforma Google ostatnia nakładka producenta.

Huawei P10 i wariant Plus dostają uaktualnienie do EMUI 9.1.0.275. Update udostępniany drogą OTA waży aż 4,05 GB. Jest to więc naprawdę duża aktualizacja. Zawiera majowe poprawki bezpieczeństwa i wiemy, że w nich producent zaszył rozwiązania ponad 20 luk, z czego 2 miały status krytyczny. Są też nowości w postaci asystenta na ekranie domowym i trybu Smart Charge.

Aktualizacja dla Huawei P10 to nadal Android Pie z EMUI 9.1

Nowa aktualizacja dla smartfonów Huawei P10 z pewnością cieszy i pokazuje, że producent ciągle pamięta o użytkownikach tego modelu. Tym bardziej, że wnosi też pewne nowe funkcje. Jednak nadal jest to Android Pie z nakładką EMUI 9.1. Na uaktualnienie do Androida 10 dla tego modelu nie ma co liczyć, choć Mate 10 się doczekał.

