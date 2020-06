Motorola Edge Lite 5G już blisko. Jest data premiery i cena

Motorola Edge Lite 5G to nowy smartfon Moto, którego premiera jest blisko. Jest data premiery i urządzenie zobaczymy już na początku przyszłego miesiąca. Pojawia się też cena modelu Motorola Edge Lite 5G w euro. Specyfikacja techniczna tego telefonu pojawiła się w sieci już wcześniej. Zobaczmy, co już wiemy.

Motorola Edge Lite 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się już 7 lipca. Wcześniej do sieci wyciekły dane techniczne. Teraz dowiadujemy się też, jaka ma być cena. W Europie telefon ma kosztować około 399 euro. To daje nam kwotę na poziomie 1780 złotych.

Wiemy, że Motorola Edge Lite 5G ma dostać 6,7-calowy ekran AMOLED oraz procesor Qualcomm Snapdragon 765, który będzie wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Bateria w telefonie ma zaoferować pojemność na poziomie około 4800 mAh.

Motorola Edge Lite 5G otrzyma też poczwórny aparat fotograficzny. Dostanie sensory 48, 16, 8 i 5 MP. Natomiast przednia kamerka do selfie będzie podwójna z sensorami 16 i 2 MP. Nie zabraknie też modemu Snapdragon X52. Znane dane techniczne smartfona Motorola Edge Lite 5G znajdziecie poniżej.

Motorola Edge Lite 5G – dane techniczne

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2520 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 8 + 2 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 16 + 8 + 5 MP z diodą LED

bateria o pojemności około 4800 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X52

dual SIM (opcjonalnie)

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do komunikatora WhatsApp

źródło