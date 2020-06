Pixel 4a coraz bliżej. Trafi na rynek jako Google Pixel 5a?

Pixel 4a to smartfon Google, którego premiera przeciąga się w czasie. Tymczasem dostrzeżono go na stronie FCC. Co ciekawe, są pewne podejrzenia, że telefon mógłby trafić na rynek pod nazwą Google Pixel 5a. Tak mogłoby się stać, gdyby zapowiedź miała odbyć się dopiero jesienią. Prawdopodobnie będzie inaczej.