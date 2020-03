iOS 14 to nowy system dla iPhone’ów, który zaczyna być obiektem coraz częstszych przecieków. W oprogramowaniu znajduje się ikona prezentujące nowe słuchawki Apple. Będą one nauszne, a nie jak AirPods, czyli wkładane do ucha. Wiemy jednak, że te słuchawki bezprzewodowe pewne funkcje z AirPodsów otrzymają.

iOS 14 skrywa informacje o nowych funkcjach dla Apple Watchy. Zapowiedzi spodziewamy się na WWDC. Tymczasem okazuje się, że doszukano się w systemie również nowej ikonki. Prezentuje ona nowe słuchawki Apple, które będą nausznymi. Plotki mówią o tym, że będą one miały pewne funkcje zapożyczone z AirPods. Rzućmy sobie na to okiem.

Ikony z iOS 14 prezentujące nowe słuchawki Apple widzicie poniżej. Jedna jest jasna, a druga ciemna. Możliwe, że sugeruje nam to dwa warianty kolorystyczne obudowy. Na przykład biały i gwiezdną szarość. Jak dobrze wiemy, w przypadku AirPods zdecydowano się wyłącznie na jasny odcień, a czarne można zakupić inną drogą.

Nowe słuchawki Apple z funkcjami z AirPods mogą zadebiutować w okolicy premiery iOS 14

To, że w iOS 14 znajduje się już nowa ikonka prezentująca słuchawki Apple, pozwala nam sugerować, że zadebiutują one jeszcze w tym roku. Możliwe, że zobaczymy je na premierze iPhone’ów 12, które też są obiektem coraz częstszych plotek. Oczywiście, pod warunkiem, że nie dojdzie do większych opóźnień, co też trzeba mieć na uwadze.

Nie wiadomo, jakie dokładnie funkcje dostaną nowe słuchawki Apple zapożyczone z AirPods. Pewnie będzie to Hey Siri czy automatyczne wstrzymywanie/wznawianie odtwarzania muzyki po zdjęciu i założeniu ich na głowę. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. W drodze są też Powerbeats 4.

