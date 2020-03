Powerbeats 4 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, które doczekały się przecieku. Mamy okazję zobaczyć ich rendery, a na nich trzy warianty kolorystyczne. Wiemy, że słuchawki Powerbeats 4 dostaną pewne funkcje z AirPods. Będą reagować na polecenie Hey Siri oraz otrzymają nowy chip H1. Ponadto mają grać do 15 godzin.

Powerbeats 4 to słuchawki bezprzewodowe, które wkrótce pojawią się w ofercie Apple. Niedawno dostrzeżono je na stronie FCC, co przybliża gadżet do premiery. Teraz mamy okazję zobaczyć ich rendery, które opublikowano na łamach jednego z niemieckich serwisów. Wiemy, że otrzymają one chip H1, który znajduje się w AirPods.

Powerbeats 4 będą dostępne w trzech wariantach kolorystycznych obudowy. Nowe słuchawki bezprzewodowe Apple połączone są kablem i wiemy, że ich ładowanie odbywać się będzie po podłączeniu do przewodu Lightning. Na jednym naładowaniu mogą pracować nawet do 15 godzin, czyli całkiem długo. Rendery możecie obejrzeć poniżej.

Nowe słuchawki Apple Powerbeats 4 z tym samym chipem, który jest w AirPods

W AirPods Apple umieściło chip H1 i dzięki temu zapewniono m.in. wsparcie dla komendy Hey Siri. Następnie mamy do 1,5 razy szybsze nawiązywanie połączenia oraz do 30 proc. mniejsze opóźnienia w grach. Cena nie jest jeszcze znana. Domyślamy się jednak, że Powerbeats 4 trafią do sklepów za około 200 dolarów.

źródło