Galaxy Note 20 – Samsung rozwija flagowce pod nazwą Canvas

Galaxy Note 20 zadebiutuje latem i wiemy, że Samsung już szykuje nowe telefony. Powstają one pod nazwą kodową Canvas. Informacje na ten temat przekazał ten sam leaker, który wspomina o słuchawkach Galaxy Buds 2. Te Samsung rozwija pod kryptonimem Bean i powinny wprowadzić więcej zmian względem Buds Plus.

Samsung Galaxy Note 20 ma coś wspólnego z projektem C. Teraz dowiadujemy się, że to skrót od nazwy Canvas. Źródło wspomina o Canvas2, ale naturalnie w tej sytuacji musi być też Canvas1. To oznacza, że możemy spodziewać się dwóch nowych modeli. Są też plotki o Galaxy Buds 2.

Słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2 powstają pod nazwą Bean. Wiemy jednak i o nich niewiele. Możliwe, że zostaną one wprowadzone w tym samym czasie, co Samsung Galaxy Note 20, choć trudno to na razie wywnioskować. Będzie to większa aktualizacja względem Buds Plus, które to dostały tylko pewne usprawnienia względem pierwszego modelu.

Samsung Galaxy Note 20 będzie mocnym smartfonem

Oczekiwania wobec modeli Samsung Galaxy Note 20 są z pewnością duże. Co nie powinno dziwić. Koreańczycy z pewnością będą musieli popracować nad 108-megapiselowym aparatem, którego w nowych notatnikach również się spodziewamy. W okolicy czerwca powinniśmy poznać wygląd nowych smartfonów.

Samsung Galaxy Note 20 będzie jeszcze obiektem mnóstwa przecieków. Być może na premierze nie zobaczymy jeszcze słuchawek Galaxy Buds 2. Jednak spodziewamy się nowych smartwatchy z systemem Tizen OS. Te również pojawiały się już w przeciekach i wiemy, że będą dostępne z kopertami w dwóch rozmiarach.

źródło: Twitter