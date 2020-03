Mi 10 Pro to flagowiec Xiaomi, który ma konkretny aparat. Co ciekawe, wysłano go w 2019 roku w kosmos. Następnie zrobiono zdjęcia i teraz firma się nimi chwali. Możliwości kamery Xiaomi Mi 10 Pro są naprawdę spore. Co ciekawe, Chińczycy w przyszłości planują jeszcze poprawić oprogramowanie tego aparatu.