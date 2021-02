Galaxy F62 to nowy średniak marki Samsung. Znane są już cena i specyfikacja techniczna. Zobaczmy więc, co oferuje smartfon Samsung Galaxy F62.

Samsung Galaxy F62 po fali przecieków doczekał się premiery. Cena smartfona wydaje się być atrakcyjna, choć na razie nie kupimy go w Polsce. Specyfikacja techniczna obejmuje wielką baterię o pojemności aż 7000 mAh. Rzućmy sobie na telefon Samsung Galaxy F62.

Samsung Galaxy F62 – cena i dostępność

Premiera modelu Samsung Galaxy F62 odbyła się w Indiach. Tam telefon będzie można kupić od 22 lutego. Cena wersji z 6 GB RAM została ustalona na poziomie 23999 rupii indyjskich (ok. 1222 zł). Wariant z 8 GB RAM kosztuje 25999 rupii (ok. 1325 zł).

Samsung Galaxy F62 ma 6,7-calowy ekran AMOLED typu Infinity-O o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Exynos 9825 wspomagany przez wspomniane 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB. Duża bateria ma pojemność 7000 mAh i wspiera ona ładowanie o mocy do 25 W. Jest też NFC.

Ponadto Samsung Galaxy F62 ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Resztę uzupełnia obiektyw szerokokątny z matrycą 12 MP i dwie kamerki 5 MP. Jedna do zdjęć makro, a druga to czujnik głębi. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z One UI 3.1.

Samsung Galaxy F62 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED typu Infinity-O o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Exynos 9825

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane (kości UFS 2.1)

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 12 + 5 + 5 MP

bateria o pojemności 7000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

218 gramów

Android 11 z One UI 3.1

