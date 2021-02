Sony Xperia 10 III w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja

Sony Xperia 10 III to średniak, który był już obiektem przecieków. Jego premiera jest blisko. Tymczasem pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Stało się to możliwe za sprawą benchmarku Geekbench, gdzie telefon dostrzeżono. Rzućmy sobie na to okiem.

Testowana w benchmarku Geekbench Sony Xperia 10 III ukrywa się pod nazwą kodową A003SO. Smartfon ma procesor Qualcomm Snapdragon 690, a więc zaoferuje też łączność z sieciami 5G. Następnie mamy 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11. Więcej szczegółów baza testu nam nie ujawnia.

Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Sony Xperia 10 III nadal jest tajemnicą. Dysponujemy tylko pewnymi informacjami. Spodziewajmy się jednak 6″ ekranu o proporcjach 21:9 oraz rozdzielczości Full HD+. To względem poprzednika się nie zmieni. Podobnie też pewnie będzie w przypadku ogólnego wyglądu. Tu również nie oczekujmy większych modyfikacji.

Sony Xperia 10 III – specyfikacja techniczna

6-calowy ekran o proporcjach 21:9 i rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 690

6 GB pamięci RAM

miejsce na dane – brak informacji

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 8 + 8 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

dual SIM (opcjonalnie)

czytnik linii papilarnych

złącza USB C i słuchawkowe

154,4 x 68,4 x 8,3 mm

Android 11

źródło