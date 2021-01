Xperia 10 III to nowy smartfon marki Sony. W sieci pojawiły się rendery i częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, jak wygląda Sony Xperia 10 III.

Sony Xperia 10 III to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Premiera telefonu powinna odbyć się w tym kwartale. Tymczasem mamy okazję zobaczyć to urządzenie. W sieci pojawiły się rendery, które opracował Steve Hemmerstoffer. Jest też częściowa specyfikacja techniczna modelu Sony Xperia 10 III. Rzućmy sobie na to okiem.

Sony Xperia 10 III jest bardzo podobna do poprzednika. Smartfon ma 6-calowy ekran o proporcjach 21:9 i rozdzielczości Full HD+. Użyty procesor to Snapdragon 690. Pojemność baterii nie jest znana. Wiemy jednak, co mają zaoferować aparaty fotograficzne. Rendery możecie zobaczyć poniżej.

Wiemy, że Sony Xperia 10 III ma kamerkę 8 MP do selfie. Z tyłu umieszczono aparat z głównym sensorem 12 MP. Pozostałe elementy to teleobiektyw i obiektyw szerokokątny z matrycami 8 MP. Smartfon ma także złącza USB C i klasyczne słuchawkowe. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Sony Xperia 10 III – specyfikacja techniczna

6-calowy ekran o proporcjach 21:9 i rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 690

rozmiar pamięci RAM – brak informacji

miejsce na dane – brak informacji

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 8 + 8 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

dual SIM (opcjonalnie)

czytnik linii papilarnych

złącza USB C i słuchawkowe

154,4 x 68,4 x 8,3 mm

Android 11

źródło