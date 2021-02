Mi 11 Lite to nadchodzący średniak Xiaomi. Co ciekawe, jego design będzie podobny do droższego smartfona. Zobaczmy, czego oczekiwać po Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 Lite to smartfon, który pojawia się w przeciekach nie od dziś. Jest już certyfikowany, co przybliża go do premiery. Jaki będzie jego design? Okazuje się, że bardzo podobny do tego, na co Chińczycy zdecydowali się w przypadku flagowca pokazanego pod koniec 2020 roku. Pewne różnice jednak będą.

Xiaomi Mi 11 Lite z tyłu obudowy nie ma się różnić od flagowca. Dostanie więc tak samo zaprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Oczywiście, użyte sensory będą inne. Nie spodziewajmy się tak konkretnej kamery, którą umieszczono w droższym telefonie. Z przodu też ma być podobnie, ale z zasadniczą różnicą.

Xiaomi Mi 11 Lite dostanie płaski ekran

Tak, ekran Xiaomi Mi 11 Lite nie będzie miał zakrzywionych krawędzi. Będzie to zupełnie płaski wyświetlacz. Samo wcięcie dla kamery nie zmieni położenia i nadal będzie to okrągły otwór w narożniku. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Premiera smartfona powinna odbyć się w przyszłym miesiącu.

