Mi 11 Lite to wyczekiwany model Xiaomi. Producent uzyskał dwa nowe certyfikaty. Premiera coraz bliżej. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 Lite to smartfon, na który czeka sporo fanów marki. Urządzenie było obiektem wielu przecieków. Teraz producent uzyskał dwa nowe certyfikaty, co przybliża telefon do rynkowego debiutu. Dostrzeżono go w bazie Bluetooth SIG oraz na stronie SIRIM.

Bluetooth SIG ujawnia nam, że Xiaomi Mi 11 Lite ma ten samo moduł, co flagowiec pokazany pod koniec grudnia. Jest to więc Bluetooth 5.2. Więcej szczegółów ujawnia nam SIRIM. Tutaj wymieniono Wi-Fi 802.11ac, NFC czy modem ze wsparciem dla VoLTE. Na 5G więc w tym przypadku chyba nie ma co liczyć.

Premiera Xiaomi Mi 11 Lite już nieodległa

Xiaomi Mi 11 Lite zbliża się wielkimi krokami. Wcześniej smartfon uzyskał certyfikaty w NBTC, FCC, EEC czy BIS. Tak więc ma ich już całkiem sporo i wszystkie z nich przybliżają go do rynkowej premiery. Wiemy, że w tym modelu można spodziewać się ekranu OLED, 6 GB pamięci RAM, 128 lub 256 GB miejsca na dane oraz baterii z ładowaniem o mocy 33 W. Jej nominalna pojemność to 4250 mAh.

