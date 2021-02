HTC Wildfire E Lite to tani smartfon z systemem Android Go. Jego cena jest niska. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna HTC Wildfire E Lite.

HTC Wildfire E Lite to nowy smartfon Tajwańczyków. Tym razem jest to model z systemem Android Go, czyli z najtańszej półki. Cena to zaledwie około 104 dolarów. Tak więc jest to niedrogie urządzenie. Zobaczmy więc, jak na tym tle przedstawia się specyfikacja techniczna HTC Wildfire E Lite.

Jak nietrudno się domyślić, co cena HTC Wildfire E Lite daje nam tu jasno do zrozumienia, jest to urządzenie o prostym wyposażeniu. Znajdziemy tu 5,45-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Helio A22 z 2 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono tylko 16 GB miejsca. Można je jednak rozbudować z użyciem karty microSD o pojemności do 256 GB.

HTC Wildfire E Lite ma też baterię o pojemności 3000 mAh i microUSB. Główny aparat fotograficzny składa się z sensorów 8 MP i VGA. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 5 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android Go 10. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

HTC Wildfire E Lite – specyfikacja techniczna

5,45-calowy ekran IPS o rozdzielczości 720 x 1440 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio A22

2 GB pamięci RAM

16 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 256 GB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 MP + VGA

bateria o pojemności 3000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze microUSB

czytnik linii papilarnych

160 gramów

Android Go 10

źródło