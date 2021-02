Redmi K40 z datą premiery. Model Pro będzie bardzo ciekawy

Redmi K40 Pro oraz dwa inne modele telefonów zobaczymy jeszcze w tym miesiącu. Już wcześniej w przeciekach pojawiała się data premiery w postaci 25 lutego. Tak też będzie, co potwierdził CEO submarki Xiaomi, Lu Weibing. Już za kilkanaście dni nowa seria smartfonów stanie się faktem.

Redmi K40 Pro zapowiada się najciekawiej. Wiemy, co też już potwierdzono, że otrzyma procesor Snapdragon 888 oraz aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Poza tym spodziewajmy się ekranu OLED z wysokim odświeżaniem obrazu. Smartfon zapewne początkowo będzie najtańszym modelem z nowym SoC Qualcomma dla flagowców.

Ceny Redmi K40 będą atrakcyjne

Dziś już wiemy, że ceny serii Redmi K40 mają zaczynać się od 2999 juanów. To o tysiąc juanów mniej w porównaniu do Xiaomi Mi 11. Na razie nie wiadomo, jakie plany ma producent w związku z dostępnością tej linii w Europie. Na Stary Kontynent mogą one trafić pod innymi nazwami, z czym mieliśmy nierzadko do czynienia w przeszłości.

