Mi 11 Lite to tańszy smartfon Xiaomi. Premiera jest blisko i producent zdobył nowy certyfikat. Jest też potwierdzenie braku 5G w Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 Lite pojawia się w plotkach od kilku tygodni. Urządzenie zdobyło kolejny certyfikat, który przybliża je do premiery. Tym razem został on przyznany przez NBTC. Tutaj pojawia się także ważny szczegół obejmujący specyfikację techniczną. Dowiadujemy się, że Xiaomi Mi 11 Lite to rzeczywiście telefon tylko z łącznością 4G.

Tak, Xiaomi Mi 11 Lite nie otrzyma modemu 5G, o czym plotkowano już wcześniej. Spodziewamy się także procesora Qualcomm Snapdragon 732G, który to rzeczywiście wspiera tylko łączność z sieciami LTE. Poniżej zrzut ekranowy, który prezentuje przyznany certyfikat.

Częściowa specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 11 Lite wyciekła już wcześniej. Smartfon ma dostać 6 GB pamięci RAM oraz baterię o pojemności 4250 mAh. Aparat fotograficzny będzie potrójny i główny sensor ma dostać matrycę 64 MP. Do wyboru będzie 64 lub 128 GB miejsca na dane. Znane dane techniczne widoczne są poniżej.

Xiaomi Mi 11 Lite – specyfikacja techniczna

ekran o nieznanej przekątnej i rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 732G

6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4250 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12

źródło