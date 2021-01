Mi 11 Global doczekał się daty premiery. Wkrótce zobaczymy także model Xiaomi Mi 11 Lite. Wszystko wskazuje na to, że tańszy smartfon otrzyma procesor Snapdragon 870 5G. Rąbka tajemnicy uchylił jeden z pracowników indyjskiego oddziału firmy. Zobaczmy, co wiadomo o smartfonie Xiaomi Mi 11 z dopiskiem Lite.

Xiaomi Mi 11 Global pojawiał się w przeciekach od dłuższego czasu. W końcu jest data premiery. To 8 lutego i wiemy, że tego samego dnia zobaczymy również globalną wersję nakładki MIUI 12.5. Na model Pro trzeba będzie poczekać trochę dłużej. Co jednak ciekawe, wygląda na to, że zobaczymy także Xiaomi Mi 11 Lite, czyli tańszy telefon.

Rąbka tajemnicy uchylił we własnym wpisie Manu Kumar Jain z indyjskiego oddziału firmy, który to pełni funkcję wiceprezesa globalnego działu marki. Przekazał on, że Xiaomi Mi 11 Global zadebiutuje za kilkanaście dni. Jednak wspomniał też o procesorze Snapdragon 870 5G. Wszystko wskazuje na to, że ten SoC trafi właśnie do tańszego modelu Lite!

Xiaomi Mi 11 Lite pojawiał się w plotkach jako model mający Snapdragona 732G i modem 4G. Jeśli jednak tym rzeczonym smartfonem będzie wariant ze Snapdragonem 870, to możemy spodziewać się łączności 5G. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce. Możliwe, że będzie to jakiś inny smartfon marki.

Xiaomi Mi 11 Global i Lite trafią też do Polski

Oczywiście spodziewamy się obu telefonów także w naszym kraju. Modele Global i Lite z pewnością będą dostępne również na terenie naszego kraju. To tylko kwestia czasu. Więcej informacji poznamy wkrótce.

