Redmi K40 z datą premiery. Xiaomi pokaże smartfony w lutym

Redmi K40 to smartfony mające zadebiutować w lutym. W sieci pojawiła się konkretna data premiery. Wiemy, kiedy Xiaomi pokaże telefony z serii Redmi K40.

Redmi K40 to seria telefonów, które pojawiają się w przeciekach od dłuższego czasu. Xiaomi już wcześniej potwierdziło, że zadebiutują one w lutym. Dokładna data premiery pozostawała jednak tajemnicą. Do teraz, bo w sieci pojawiły się informacje o konkretnym terminie.

Xiaomi planuje pokazać serię Redmi K40 dokładnie 25 lutego. Tego dnia zobaczymy co najmniej dwa nowe smartfony z tej linii. Wiemy, że jeden z nich otrzyma procesor Snapdragon 888 i będzie to najtańszy na rynku telefon z tym układem SoC. Ceny mają zaczynać się od 2999 juanów. To daje nam kwotę na poziomie około 1740 złotych.

Data premiery Redmi K40 niepotwierdzona przez Xiaomi

Xiaomi na razie nie potwierdziło tego konkretnego terminu. Jeśli Redmi K40 ma zadebiutować pod koniec przyszłego miesiąca, to pewnie firma poda termin w przyszłym miesiącu. Bliżej planowanego debiutu. Szczegółowa specyfikacja techniczna nowych smartfonów nie jest znana. Te szczegóły zapewne też poznamy bliżej terminu premiery.

