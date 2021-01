Samsung Galaxy A52 5G to smartfon, który był już obiektem wielu przecieków. W sieci pojawiła się nowe rendery prasowe prezentujące telefon. Jego wygląd na tych grafikach pokrywa się z tym, co już kilka tygodni temu mogliśmy zobaczyć na schematach Onleaks. Rzućmy sobie okiem jeszcze raz na model Samsung Galaxy A52 5G.

Smartfon Samsung Galaxy A52 5G ma 6,5-calowy ekran AMOLED typu Infinity-O z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Następnie mamy poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Specyfikacja pozostałych elementów kamery nie jest znana. Pewnie jednak jest to połączenie obiektywu szerokokątnego z kamerką do makro i czujnika głębi. Poniżej widzicie jeszcze grafikę modelu A72.

Samsung Galaxy A52 5G musi już być blisko. Premiera zapewne odbędzie się jeszcze w tym kwartale. Prawdopodobnie w lutym. Znana specyfikacja techniczna tego smartfona, która bazuje na przeciekach, widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A52 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G z GPU Adreno 619

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X52

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

159,9 x 75,1 x 8,4 mm

Android 11 z One UI 3.1

