Mi Mix 4 to nadchodzący bezramkowiec Xiaomi. Lei Jun potwierdził jego debiut w tym roku. Będzie też nowy tablet. Jednak o Xiaomi Mi Mix 4 wiadomo niewiele.

Xiaomi Mi Mix 4 pojawia się w plotkach od dawna. Na kolejną generację urządzenia z tej serii producent każe nam czekać już naprawdę długo. Teraz dowiadujemy się, że sprzęt rzeczywiście zadebiutuje w tym roku. Tak wynika z informacje, które przekazał CEO firmy, Lei Jun. W ofercie pojawi się również nowy tablet.

O Xiaomi Mi Mix 4 wiadomo na razie niewiele. Pewnym jest jednak, że może to być najdroższy z dotychczasowych smartfonów marki. Nie biorąc pod uwagę modelu Alpha, który to jednak do sprzedaży nie trafił. Spodziewamy się, że w tym smartfonie pojawi się kamerka schowana pod ekranem. Nie zabraknie też pewnie mocnych podzespołów czy konkretnego aparatu fotograficznego.

Xiaomi Mi Mix 4 może dostać ekran wodospadowy

Niedawno firma pochwaliła się koncepcyjnym smartfonem, który dostał ekran wodospadowy zakrzywiony na każdej z czterech krawędzi. Nie wiadomo, czy jest to rozwiązanie dla modelu Xiaomi Mi Mix 4, ale są takie podejrzenia. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędzie się premiera telefonu. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło