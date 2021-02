Mi Mix 4 to wyczekiwany smartfon Xiaomi. Firma pokazała dziś koncept telefonu, który ma ekran wodospadowy. Czy jednak rozwiązanie trafi do Xiaomi Mi Mix 4?

Xiaomi Mi Mix 4 to bezramkowiec, na który czeka sporo fanów marki. Firma cały czas każe nam uzbroić się w cierpliwość, a tymczasem pochwalono się czymś innym. Tym razem to koncept smartfona, który ma ekran wodospadowy. Nie byle jaki, bo zakrzywiony ze wszystkich czterech stron.

Ten koncepcyjny smartfon został zaprezentowany na wizualizacji, którą obejrzycie poniżej. Widzimy tu ekran wodospadowy nachodzący na każdą z czterech krawędzi. Wygląda to bardzo ciekawie. Trudno jednak określić praktyczne zastosowanie tego wyświetlacza. Takie panele mają zarówno fanów, jak i przeciwników.

Nie ma pewności, że Xiaomi Mi Mix 4 dostanie ekran wodospadowy

Na razie jest to tylko koncept smartfona. Nie ma pewności, że to właśnie Xiaomi Mi Mix 4 otrzyma taki ekran wodospadowy. To możliwe, ale nadal nic pewnego. Możemy jednak spodziewać się w tym telefonie innej technologii. To kamerka schowana pod wyświetlaczem. Obecnie czekamy na premierą globalnej wersji Mi 11. Ostatnio wyciekły europejskie ceny.

źródło