MacBook Pro 2021 to laptop Apple, którego spodziewamy się w tym roku. Wiemy, że otrzyma MagSafe. Ponadto producent rozważa pozbycie się paska Touch Bar. Teraz dowiadujemy się, że odświeżony design ma być inspirowany czymś, co znamy już ze smartfonów iPhone 12. Dotyczy to obudowy komputera.

Apple planuje w laptopach MacBook Pro na 2021 rok wprowadzić design z wykończeniem, które znamy z bocznej ramki smartfonów iPhone 12. Jest ona płaska, a nie zaokrąglona jak wcześniej. Informację na ten temat ujawnił w notatce dla inwestorów analityki Ming Chi Kuo. W przeszłości serwował nam on sprawdzone informacje z obozu giganta z Cupertino.

Apple MacBook Pro 2021 także z autorskim procesorem

Wiemy też, że tegoroczny MacBook Pro w wersji 16-calowej otrzyma już autorski procesor Apple z serii M. Będzie to naprawdę wydajny układ SoC bazujący na architekturze ARM i wykonany w 5-nm litografii. Dotyczy to zarówno rdzeni CPU, jak i GPU. Data premiery nadal jest tajemnicą.

