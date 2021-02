Xiaomi Mi 11 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Spodziewamy się, że cena podstawowej konfiguracji telefonu wyniesie 4999 juanów. Tymczasem chiński gigant szykuje coś znacznie droższego i nie jest to model Ultra. Mowa o bezramkowcu Xiaomi Mi Mix 4, który powinien zadebiutować później w tym roku.

Rąbka tajemnicy uchylił na łamach społecznościówki Weibo sam CEO chińskiej firmy, Lei Jun. Opublikował tam grafikę widoczną poniżej. Prezentuje ona smartfona z ekranem bez wcięć. To najpewniej telefon mający dostać kamerę pod wyświetlaczem i plotki mówią, że ma to być właśnie Xiaomi Mi Mix 4, a nie Mi 11 Pro, gdzie pojawi się panel z okrągłym wcięciem dla przedniego aparatu. Tylka ta cena…

Cena Mi Mix 4 ma być dwa razy wyższa od Xiaomi Mi 11 Pro

Tak, cena nowego Mi Miksa 4 ma być aż dwa razy wyższa od Xiaomi Mi 11 Pro. Lei Jun zapytał fanów, czy ci będą w stanie zapłacić za telefon jego firmy aż 10 tysięcy juanów (ok. 5800 zł). To dużo, ale pamiętajmy, że Mix Alpha miał być jeszcze droższy, ale finalnie do sprzedaży nie trafił. Cóż, czy fani marki rzeczywiście będą chcieli tyle zapłacić? Część z nich pewnie tak, ale raczej na gros zainteresowanych nie ma co liczyć.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło