Huawei P50 Pro to nadchodzący flagowiec Chińczyków. Smartfon powstanie i będzie gotowy na czas. Zobaczmy, kiedy spodziewać się Huawei P50 Pro.

Huawei P50 Pro to flagowiec, który już pojawiał się w przeciekach. Pewne informacje sugerowały, że debiut tego smartfona może znać pod znakiem zapytania. Wynikało to m.in. z ograniczenia we wrześniu współpracy z tajwańskim TSMC, które wytwarzało układy Kirin 9000 5G dla modeli Mate 40. Teraz pojawiły się nowe plotki.

The Elec raportuje, że Huawei P50 Pro ma jak najbardziej zadebiutować. Mało tego, rzekomo mamy spodziewać się procesorów Kirin 9000 5G, które trafiły do Mate’ów 40. Być może Chińczycy mają ich odpowiednią partię. Trudno to jednoznacznie ocenić. Wiemy, że teraz ich produkcji nie mieli komu powierzyć.

Premiera Huawei P50 Pro w pierwszej połowie 2021 roku

Huawei P50 Pro ma zadebiutować w pierwszej połowie 2021 roku. Bardziej przybliżona data debiutu jest na razie tajemnicą. Nie wiadomo, czy nastąpi to w marcu. Możliwe, że trochę później. Ekrany mają dostarczyć Samsung Display i LG Display. Specyfikacja na razie nie jest znana. Z pewnością jednak powinniśmy oczekiwać konkretnego aparatu fotograficznego.

