Huawei P50 Pro to flagowiec Chińczyków, który zostanie zaprezentowany w 2021 roku. Smartfon może dostać dodatkowy ekran. Świadczy o tym patent, który uzyskał producent. Nie ma pewności, że takie rozwiązanie pojawi się właśnie w Huawei P50 Pro, ale jest to bardzo możliwe. Na premierę tego telefonu trochę poczekamy.

Huawei P50 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się w pierwszej połowie 2021 roku. To flagowiec, który jest już w przygotowaniu. Wszak projekt sprzętowy modeli Mate 40 jest już zamknięty. Chińczycy myślą już więc o kolejnym, który zadebiutuje dopiero za ponad pół roku. Możliwe, że otrzyma dodatkowy ekran.

Plany producenta ujawnia nam świeży wniosek patentowy, który to ujrzał światło dzienne. Poniżej widzicie dołączone do niego schematy, które ujawniają nam obecność dodatkowego wyświetlacza na pleckach. Dokładnie na module z aparatem. To mały ekran, który mógłby wyświetlać czas, datę, pogodę czy powiadomienia. Pomysł z pewnością jest ciekawy. Widać, że pod uwagę brane są różne opcje umiejscowienia takiego elementu. Nie ma jednak pewności, że rozwiązanie trafi do Huawei P50 Pro, a sam pomysł wcale nie jest nowy.

Nie wiadomo, czy Huawei P50 Pro dostanie taki ekran

Chińczycy mają wiele różnych pomysłów i patentów, ale nie wszystkie z nich trafiają do urządzeń dostępnych na rynku. Trudno powiedzieć, czy Huawei P50 Pro może otrzymać taki dodatek. Tego typu rozwiązania już się pojawiały. Chociażby w telefonach Meizu Pro 7 sprzed kilku lat. Wszystko wyjaśni się bliżej rynkowego debiutu. Najpierw czeka nas premiera modeli Mate 40, których spodziewamy się jesienią tego roku.

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło