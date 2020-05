Huawei P50 i Mate 50 to smartfony Chińczyków, które zobaczymy w 2021 roku. Tymczasem pojawiły się nowe plotki. Te mówią o tym, że gigant może sięgnąć po procesory firmy Qualcomm. Miałoby to wynikać z faktu, że Huawei ma coraz większe problemy we współpracy z TSMC. Tajwańczycy zajmują się produkcją układów Kirin.