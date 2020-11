OnePlus 9, 9, oraz 9 Lite, który ostatnio pojawił się w przeciekach. Tak, wygląda na to, że Chińczycy szykują co najmniej trzy smartfony i powstają one pod kryptonimem Lemonade. Premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy, ale i tak będzie trochę przyspieszona. Zobaczmy więc, co już wiemy o tych telefonach.

OnePlus 9 Pro z ekranem AMOLED i odświeżaniem obrazu w 144 Hz

OnePlus 9 Pro powstanie, choć w przypadku serii 8T wariantu Pro zabrakło. Tym razem jednak się go spodziewamy. Ten smartfon ma dostać duży ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+. Ponadto zostanie zwiększona częstotliwość odświeżania obrazu – do 144 Hz (z dotychczasowych 120 Hz). Spodziewajmy się, że będzie to jeden z najlepszych wyświetlaczy na rynku. Jak dobrze wiemy, ten z droższej ósemki przez DisplayMate został okrzyknięty najlepszym wyświetlaczem wśród telefonów.

Z procesorem Snapdragon 875

OnePlus 9 Pro oraz tańszy model flagowca dostaną procesory Snapdragon 875. To nowy SoC dla flagowców, który trafi też do Xiaomi Mi 11 czy innych modeli z wyższej półki cenowej. Pierwsze z nich zobaczymy już w styczniu. SoC będzie wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM. W przypadku miejsca na dane spodziewajmy się szybkich kości UFS 3.1.

Lepszy aparat, ale nic o nim nie wiemy

OnePlus z pewnością musi popracować nad aparatem, aby dogonić konkurencję. W modelu 9 Pro na pewno znajdzie się konkretna kamera, ale jej szczegóły na razie są tajemnicą. Nie wiadomo, jaki będzie główny sensor. W kodzie OxygenOS doszukano się wcześniej informacji o czujniku z matrycą 64 MP. Potem jednak okazało, że taki znalazł się w jednym z dwóch nowych Nordów. Tak więc na więcej szczegółów jeszcze poczekamy.

Z szybkim ładowaniem baterii

OnePlus 9 dostanie wsparcie dla Super Warp Charge 65 lub być może jeszcze szybszego ładowania baterii. Możemy jednak się domyślać, że zostanie użyta technologia wykorzystana w modelu 8T. Do zmiany pewnie nie dojdzie i firma pozostawi sobie taką opcję dla smartfonów 9T. Na szczegóły trzeba będzie poczekać.

Być może zobaczymy OnePlus 9 Lite

Wiemy, że OnePlus 9 ma zadebiutować w co najmniej trzech wersjach. Tyle obecnie jest w przygotowaniu. Model Lite byłby ciekawym posunięciem, ale zapewne i też dobrym. Pamiętajmy, że taki telefon pozwoliłby firmie lepiej powalczyć z konkurencją w niższym przedziale cenowym. Ma co prawda Nordy, ale te są jeszcze tańsze. Chińczycy mogliby więc wypełnić lukę w tak zwanej wyższej półce średniej.

Premiera ma być przyspieszona

Normalnie serii OnePlus 9 spodziewalibyśmy się w drugim kwartale 2021 roku. Jednak firma chce przyspieszyć premierę. Po to, aby móc lepiej rywalizować o portfele klientów z konkurencją. Dlatego debiut ma odbyć się już w połowie marca. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

źródło: opracowanie własne