OnePlus 9 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jego premiery spodziewamy się wiosną 2021 roku. Oczywiście, jest to urządzenie, które już znajduje się na etapie projektowania. Wszak jest to kilkumiesięczny proces, a nierzadko trwający także dłużej. Teraz dowiadujemy się, że jego kryptonim to Lemonade.

OnePlus 9 powstaje pod nazwą kodową Lemonade i takie informacje przekazał leaker Max J. Jak dobrze pamiętamy, w przeszłości dostarczał on sprawdzone plotki głównie z obozu Samsunga. Potem jednak udowodnił, że ma sprawdzone informacje odnośnie planów chińskiej marki. Niestety, nie przekazał żadnych dodatkowych szczegółów.

Na OnePlus 9 „Lemonade” trochę sobie poczekamy

OnePlus 9 to smartfon, którego prędko nie zobaczymy. Dopiero co zadebiutował model 8T. Premiery spodziewajmy się wiosną. W tym telefonie znajdzie się już nowy procesor Qualcomma dla flagowców, czyli Snapdragon 875. Najpierw ten SoC trafi do Xiaomi Mi 20. Kompletna specyfikacja techniczna na razie nie jest znana. Jest po prostu zbyt wcześnie na tego typu szczegóły. Możliwe, że za jakiś czas sprzęt zobaczymy na renderach.

