Oppo Reno 5 na zdjęciach. Jest też częściowa specyfikacja

Oppo Reno 5 to nowa seria telefonów, która jest w drodze. Chińczycy szykują się pomału do ich premiery. Mamy pewne zdjęcia, które opublikowano na łamach urzędu TENAA. Ponadto w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiemy o tych smartfonach.

Jeden z modeli Oppo Reno 5 ma 6,43-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. Sercem telefonu jest 8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 2,4 GHz. Jest możliwe, że to Snapdragon 765G. Następnie mamy poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Dodatkowe kamerki mają matryce 8, 2 i 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić 32-megapikselowe zdjęcia.

Kompletna specyfikacja techniczna Oppo Reno 5 na razie tajemnicą

Oppo Reno 5 nie ujawnił nam jeszcze wszystkich szczegółów. Dokładna specyfikacja techniczna pojawi się dopiero z czasem. Wiemy jednak, jakie kolory obudowy szykuje producent. Są to Starry Dream, Aurora Blue, Moonlight Black oraz Star Wish Red. Poza tym wiemy, że telefon będzie wspierać szybkie ładowanie o mocy 65 W. Na więcej informacji trzeba poczekać.

