OnePlus 9 Lite również w drodze? Chińczycy szykują trzy smartfony

OnePlus 9 Lite jest prawdopodobnym, już trzecim z nowych smartfonów, które szykują Chińczycy. Być może planują oni pójść w ślady Xiaomi, które obok zwykłego flagowca i jego wersji Pro wprowadza także trzeci model. Wiemy, że nowe telefony powstają pod kryptonimem Lemonade. Na łamach chińskich mediów wspomina się o kilku modelach.

W przygotowaniu są co najmniej trzy modele. Ukrywają się one pod nazwami LE2117, LE2119 oraz LE2120. Właśnie jednym z nich może być rzeczony OnePlus 9 Lite, choć nikt ma 100 proc. o tym nie mówi. Jest jednak bardzo możliwe, że jest to część nowej strategii producenta, którą obserwujemy od kilku miesięcy.

OnePlus 9 Lite pomiędzy flagowcami a Nordami

W tym roku zobaczyliśmy już trzy smartfony z serii Nord. To tańsze telefony, którymi firma planuje zdobywać nowych klientów i rynki. OnePlus 9 Lite w taką strategię wpasowałby się idealnie. Co zresztą widać po wynikach sprzedaży Xiaomi, które to jest obecnie już jednym z najważniejszych graczy całej branży.

Premiera smartfonów z serii OnePlus 9 ma zostać trochę przyspieszona. Plotki mówią o tym, że Chińczycy zaprezentują nowe modele już w marcu przyszłego roku. Po to, aby móc lepiej konkurować z innymi producentami. Czy wtedy rzeczywiście zobaczymy także wersję Lite? O tym przekonamy się z czasem.

