OnePlus 9 to smartfon, który był obiektem przecieków. Wiemy, że powstaje pod nazwą Lemonade. Teraz dowiadujemy się, że jego premiera zostanie przyspieszona. Nie odbędzie się w połowie kwietnia, jak to miało miejsce w przypadku poprzednika. Producent chce wprowadzić nowy telefon na rynek wcześniej. Kiedy więc mamy się go spodziewać?

Serwis źródłowy raportuje, że premiera OnePlus 9 odbędzie się jeszcze przed końcem pierwszego kwartału. Plotki mówią o połowie marca. Tak więc nowy smartfon zadebiutuje po około 11 miesiącach od modeli 8 i 8 Pro. Skąd taki pomysł? Wszystkiemu jest winna konkurencja.

OnePlus 9 z szybszą premierą, aby lepiej rywalizować z konkurencją

Chińczycy wierzą, że przyspieszona premiera OnePlus 9 pozwoli temu smartfonowi na lepsze rywalizowanie o portfele klientów z konkurencją. Jak dobrze wiemy, Samsung planuje zaprezentować serię Galaxy S30 już w styczniu. Jeśli firma chce rywalizować z Koreańczykami, to na pewno nie może długo wstrzymywać się z debiutem nowego modelu. Czas odgrywa tutaj dużą rolę.

OnePlus 9 to smartfon, który dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 875. Na pewno pojawi się także jeszcze lepszy aparat. Jednak specyfikacja techniczna tego telefonu czy jego wygląd nie są na razie znane. Jest zbyt wcześnie na tego typu informacje i na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

