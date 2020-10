One UI 2.5 trafia na Samsungi Galaxy S9 i Galaxy S9 Plus. Firma zaczęła udostępniać update w Niemczech. One UI 2.5 to ostatnia taka aktualizacja dla modeli.

One UI 2.5 ostatnio trafiło na Note’a 9. Teraz zaczynają ją dostawać smartfony Samsung Galaxy S9 i Galaxy S9 Plus, które czekały w kolejce. Oprogramowanie pojawiło się za naszą zachodnią granicą. W Niemczech rozpoczęła się dystrybucja firmware kończącego się ciągiem znaków FTJ2. To ono wprowadza nowe funkcje i nowości.

One UI 2.5 to wiele nowości, które zaczerpnięto z tegorocznych modeli. Pojawia się bezprzewodowy DeX. Samsung dodał również liczne nowe opcje dla aparatów fotograficznych. Jest też nowa klawiatura ekranowa, która pozwala na wyszukiwanie w YouTubie. Pojawiają się też zmiany w funkcji SOS. Nowości jest więcej.

One UI 2.5 to ostatnia taka aktualizacja dla Galaxy S9 (Plus)

Prawda jest taka, że One UI 2.5 to już ostatnia tego typu aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S9. Wersji z numerkiem 3.0, która bazuje już na Androidzie 11, te modele nie dostaną. Wynika to z faktu, że już są objęte wydłużonym czasem wsparcia przez producenta. Niedługo nowe oprogramowanie powinno być dostępne też na innych rynkach. Również w Polsce.

