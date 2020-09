One UI 3.0 beta dla Galaxy S20 wkrótce będzie dostępne. Samsung planuje uruchomić program pilotażowy na dniach. One UI 3.0 bazuje na systemie Android 11.

One UI 3.0 beta dla modeli Samsung Galaxy S20 wcześniej udostępnione deweloperom aplikacji. Po to, aby ci mogli przygotować się na nadejście nowej nakładki opartej na systemie Android 11. Publiczne testy nie są jeszcze prowadzone. To jednak wkrótce ulegnie zmianie i rozpocznie się ogólnodostępny program pilotażowy.

Koreańskie oddział firmy potwierdził, że publiczne testy One UI 3.0 beta dla smartfonów Samsung Galaxy S20 rozpoczną się na dniach. Chętni właściciele chcący wypróbować nową nakładkę opartą na systemie Android 11 będą mogli zgłaszać się poprzez aplikację Members. Potem będzie można pobierać nowe oprogramowanie i rozpocząć testowanie. W pierwszej kolejności będzie to możliwe tylko w jednym kraju.

Samsung udostępni One UI 3.0 beta dla Galaxy S20 najpierw w Korei Południowej

Tak, program pilotażowy nakładki One UI 3.0 beta rozpocznie się najpierw w Korei Południowej. Wiemy, że oprogramowanie będzie dostępne dla wszystkich trzech modeli Samsung Galaxy S20. Z czasem testy zostaną rozszerzone o kolejne rynki. Mają odbywać się w Stanach Zjednoczonych i wybranych państwach Europy. Finalna aktualizacja trafi na te telefony.



