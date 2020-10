iPhone 12 5G oferuje opcję dual SIM. Jednak Apple na razie ma pewne ograniczenia i dotyczą one prędkości. Jak więc działa dual SIM w modelach iPhone 12 5G?

iPhone 12 5G oferuje opcję dual SIM. To oznacza, że właściciele nowych telefonów Apple mogą korzystać z fizycznej karty, jak i wbudowanej eSIM. Niestety, okazuje się, że przynajmniej na razie będą pewne ograniczenia. Dotyczą one prędkości pobierania danych przy połączeniu z sieciami komórkowymi.

Apple wyjaśnia, że właściciele telefonów iPhone 12 5G mają dostęp do opcji dual SIM. Niestety, w takiej konfiguracji nie będzie można korzystać z połączenia z sieciami nowej generacji. Smartfon w takim przypadku, w momencie jednoczesnego korzystania z obu form, przełączy się na LTE. Możliwe, że z czasem się to zmieni. Na przykład z aktualizacją oprogramowania.

iPhone 12 5G z dual SIM z ograniczeniami

Takie ograniczenie jest naprawdę duże i pozostaje wierzyć, że z czasem się to zmieni. iPhone 12 będzie mógł jednak normalnie korzystać z sieci 5G poprzez eSIM. Tutaj jednak ponownie musi być wyłączona opcja dual SIM, bo aktywna karta sprawi przełączenie do trybu LTE. Cóż, trzeba się z tym pogodzić i wierzyć, że to się zmieni.



