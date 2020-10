One UI 2.5 trafia na model Samsung Galaxy A51. Aktualizacja zaczęła pojawiać się w Rosji. Wkrótce Samsung Galaxy A51 dostanie One UI 2.5 w innych krajach.

One UI 2.5 trafiło ostatnio na modele Note 9 oraz S9. Teraz aktualizacja zaczęła się pojawiać na smartfonach Samsung Galaxy A51, które były w kolejce. Koreańczycy rozpoczęli proces dystrybucji nowego oprogramowania od rynku rosyjskiego. To właściciele telefonów z tego kraju zaczęli zgłaszać dostępność.

Samsung Galaxy A51 dostaje One UI wraz z uaktualnieniem, które wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków CTJ1. Pojawiają się więc nowe funkcje, w tym dla aparatów fotograficznych czy rozbudowany Always on Display. Wkrótce to uaktualnienie będzie wdrażane też na innych rynkach.

Aktualizacja One UI 2.5 dla modelu Samsung Galaxy A51 wkrótce w Polsce

Domyślamy się, że aktualizacja do One UI 2.5 dla Galaxy A51 wkrótce będzie dystrybuowana także w Polsce. Samsung po prostu udostępnia swoje uaktualnienia etapami. Na tym nie koniec wsparcia dla tego smartfona. Wiemy, że oprogramowanie z numerkiem 3.0, które bazuje już na Androidzie 11, też dla tego modelu zostanie udostępnione. Nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać.



Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome



źródło