One UI 2.5 to aktualizacja, która trafia na Galaxy Note 9. Samsung udostępnił ją w Niemczech. One UI 2.5 dla Galaxy Note 9 to m.in. bezprzewodowy DeX.

One UI 2.5 Samsung udostępnił już na część smartfonów, ale właściciele modeli Galaxy Note 9 czy S9 musieli poczekać dłużej. Tymczasem aktualizacja dla notatnika z 2018 roku jest już dostępna. Producent zaczął dystrybuować nowe oprogramowanie dla tego telefonu za naszą zachodnią granicą. Odbywa się to drogą OTA.

Samsung Galaxy Note 9 dostaje One UI 2.5 z aktualizacją firmware, który kończy się ciągiem znaków FTJ3. Wiemy, że uaktualnienie jest udostępniane w Niemczech, ale wkrótce powinno być do pobrania także na innych rynkach. Również w Polsce. Jest to kwestia czasu.

Aktualizacja One UI 2.5 dla Galaxy Note 9 wprowadza nowości

On UI 2.5 to większa aktualizacja oprogramowania. Wraz z nią Samsung Galaxy Note 9 dostaje funkcje zapożyczone z tegorocznego notatnika. Są to m.in. bezprzewodowy DeX czy nowe opcje dla aparatów fotograficznych. Nie zabrakło także zaktualizowanej klawiatury Koreańczyków. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dostępność oprogramowania na telefonach z polskiej dystrybucji.

źródło