HTC Desire 20 Plus to nowy średniak w ofercie Tajwańczyków. Znamy cenę i specyfikację techniczną. Zobaczmy, co znajdziemy w modelu HTC Desire 20 Plus.

HTC Desire 20 Plus dołącza do portfolio telefonów tajwańskiej marki. Cena smartfona została ustalona na poziomie 8490 TWD, czyli około 1150 złotych. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Rzućmy sobie okiem na specyfikację.

HTC Desire 20 Plus ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+ i procesor Qualcomm Snapdragon 720G. SoC wspomagany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera Quick Charge 4.0.

Ponadto HTC Desire 20 Plus ma poczwórny aparat z głównym sensorem 48 MP. Są też dodatkowe kamerki 5, 2 i 5 MP. To obiektyw szerokokątny, czujnik głębi i aparat do makro. Przednia kamera ma matrycę 16 MP. Dane techniczne smartfona HTC Desire 20 Plus znajdziecie poniżej.

HTC Desire 20 Plus

6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 5 + 2 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE kat. 6

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącza USB C i słuchawkowe

203 g

Android 10

źródło (via)