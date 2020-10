Xiaomi Mi 20 to flagowiec, który zadebiutuje zimą. Ma być pierwszym telefonem z Chin, który otrzyma układ Snapdragon 875. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi Mi 20.

Xiaomi Mi 20 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Urządzenie zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Wiemy, że otrzyma nowy procesor Qualcomma, czyli SoC Snapdragon 875, którego zapowiedzi spodziewamy się w grudniu. Co ciekawe, chiński gigant ma uzyskać początkowo ekskluzywny dostęp do tego układu.

Informacje przekazał na łamach Weibo sprawdzony w przeszłości leaker. Xiaomi Mi 20 może być pierwszym smartfonem z układem Snapdragon 875. Podobnie było w przypadku poprzednika, który to też dostał procesor Qualcomma dla tegorocznych flagowców jako pierwszy. Co nie zmienia faktu, że ta ekskluzywna dostępność wiecznie nie potrwa.

Xiaomi Mi 20 pierwszy z SoC Snapdragon 875, ale nie jedyny

Snapdragon 875 to procesor, który będzie wytwarzany w 5-nm litografii. Podobnie jak to jest w przypadku Apple A14 Bionic z iPhone’ów 12. Nowy SoC będzie potężny. Xiaomi Mi 20 otrzyma ponadto modem 5G Snapdragon X60 i być może kamerkę pod ekranem.



Specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 20 nie jest na razie znana. Jest na to zbyt wcześnie. Spodziewajmy się jednak ekranu OLED z odświeżaniem obrazu na poziomie co najmniej 120 Hz. Będzie też do 16 GB pamięci operacyjnej czy konkretny aparat fotograficzny. Premiera powinna odbyć się zimą 2021 roku. Na więcej szczegółów na razie musimy jeszcze poczekać.

