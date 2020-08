Xiaomi Mi 20 Pro to flagowiec, którego zobaczymy dopiero w 2021 roku. Najpierw czeka nas debiut serii 10T. Tymczasem chiński producent postanowił pochwalić się nowym rozwiązaniem, którym jest kamerka schowana pod ekranem smartfona. Jest to już trzecia generacja tej technologii, która w końcu nadaje się do użytku.

Xiaomi pochwaliło się nowym rozwiązaniem na pokładzie specjalnej wersji smartfona Mi 10 Ultra. Ten normalnie ma kamerkę w okrągłym wcięciu. Wariant ze schowaną pod ekranem nie został wprowadzony do sprzedaży. Jednak ma to ulec zmianie w przyszłym roku. Firma twierdzi, że zacznie masowo produkować rozwiązanie wcześnie w 2021 roku.

Xiaomi Mi 20 Pro najlepszym kandydatem do otrzymania technologii

Chińczycy nie ujawnili na razie, w jakim dokładnie smartfonie chcą wykorzystać to rozwiązanie. Biorąc jednak pod uwagę ramy czasowe, powinien to być właśnie Xiaomi Mi 20 Pro, którego debiutu spodziewamy się w pierwszej połowie 2021 roku. Będzie to kolejny flagowiec firmy, który otrzyma już procesor Snapdragon 875 oraz jeszcze lepszy aparat fotograficzny od tych, które znamy obecnie. Oczywiście, do premiery pozostało jeszcze naprawdę dużo czasu i o tym telefonie w plotkach usłyszymy jeszcze nie raz.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło: Weibo