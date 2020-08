OnePlus Watch to smartwatch chińskiego producenta, który ma pracować pod kontrolą Wear OS. Premiera zegarka jest coraz bliżej, bo sprzęt już certyfikowano. Dostrzeżono go na stronie indyjskiego urzędu IMDA pod nazwą kodową W301GB. Wygląda na to, że OnePlus Watch może zadebiutować jesienią z modelami 8T.

OnePlus Watch to smartwatch, który powstaje już od miesięcy. Pierwsze plotki na jego temat pojawiły się w zeszłym roku. Ma to być urządzenie oparte na platformie Wear OS i wygląda na to, że jego debiut jest coraz bliżej. Świadczy o tym certyfikat, który dostało to urządzenie. Sprzęt dostrzeżono na stronie indyjskiego urzędu IMDA.

Certyfikowany przez IMDA smartwatch ma nazwę kodową W301GB i widzimy, że rzeczywiście na rynku ma pojawić się jako OnePlus Watch. W opisie sprzętu czytamy, że jest to rzeczywiście zegarek. Na jego temat wiemy nadal ciągle niewiele. Domyślamy się jednak, że premiera może być naprawdę blisko.

OnePlus Watch zapewne z Wear OS z ulepszeniami

Jest bardzo możliwe, że OnePlus Watch nie będzie pracować pod kontrolą czystego systemu Wear OS. Chińczycy znani są z modyfikacji oprogramowania Google. Zrobili to zarówno z Androidem, jak i Androidem TV dla telewizorów. W przypadku software dla zegarka może być podobnie. Jest bardzo możliwe, że sprzęt zobaczymy wraz ze smartfonami 8T.

