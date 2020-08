Mi 10T Pro to nowy flagowiec Xiaomi, którego debiut jest blisko. W sieci pojawiły się zdjęcia smartfona oraz częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie otrzyma duży aparat z głównym sensorem 108 MP oraz ekran z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Wraz z Xiaomi Mi 10T Pro zobaczymy też dwa tańsze modele.

Xiaomi Mi 10T Pro to nadchodzący flagowiec chińskiej firmy, które doczekał się dużego przecieku. W sieci pojawiły się zdjęcia prezentujące tył telefonu oraz częściowa specyfikacja techniczna. Tak więc zapewne to właśnie ten model zobaczymy na rynkach globalnych zamiast wersji Ultra. Zobaczmy, co urządzenie ma zaoferować.

Xiaomi Mi 10T Pro dostanie aparat fotograficzny na dużej wyspie z głównym sensorem 108 MP. W tańszym modelu ma to być sensor 64 MP. Widzimy, że pierwszy obiektyw jest naprawdę wielki. Następnie mamy ekran z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. To panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.

Wiemy też, że Xiaomi Mi 10T Pro ma baterię o pojemności 5000 mAh. Spodziewajmy się, że smartfon otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus, którego zabrakło w wersji Ultra. Cena na razie pozostaje tajemnicą. Telefon zapewne nie będzie jednak tani.

Xiaomi Mi 10T Pro wraz z dwoma innymi modelami

Xiaomi Mi 10T Pro to jeden z trzech smartfonów, które producent rozwija pod nazwą kodową Apollo. Pojawią się także dwa tańsze modele. Jeden z nich będzie podstawową wersją flagowca. Spodziewajmy się także wariantu Lite z obniżoną specyfikacją techniczną. Na więcej szczegółów trzeba poczekać. Możliwe, że premiera odbędzie się we wrześniu.

