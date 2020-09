OnePlus 8T otrzyma ekran AMOLED 120 Hz i aparat 48 MP

OnePlus 8T to smartfon, którego premiera odbędzie się jesienią. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie ma dostać ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz oraz poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o tańszym modelu OnePlus 8T.

OnePlus 8T ma zadebiutować za kilka tygodni. Smartfon ponownie jest obiektem przecieków, które dostarczył serwis źródłowy. Tym razem jest to częściowa specyfikacja techniczna. Informacje obejmują ekran AMOLED oraz poczwórny aparat fotograficzny. Czego się dowiadujemy?

OnePlus 8T dostanie 6,55-calowy ekran AMOLED, który będzie odświeżać obraz w 120 Hz. Będzie to zapewne panel o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus oraz aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Główny sensor ma matrycę 48 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z sensorem 12 MP, kamerkę 5 MP do zdjęć makro i czujnik głębi 2 MP. Spodziewajmy się też co najmniej 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 11 z autorską nakładką firmy OxygenOS 11. To jednak nie jest jakimś zaskoczeniem.

OnePlus 8T Pro ma dostać lepszy aparat

Z tańszym modelem zadebiutuje także OnePlus 8T Pro. Ten smartfon otrzyma jeszcze lepszy aparat fotograficzny z głównym sensorem z matrycą 64 MP. Takich informacji doszukano się w kodzie aplikacji kamery z OxygenOS. Premiery spodziewamy się jesienią tego roku. Do tego czasu nowe smartfony Chińczyków będą jeszcze obiektem wielu przecieków.

