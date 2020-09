OnePlus 8T 5G to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się jesienią. Tymczasem już teraz mamy okazję zobaczyć pierwszy render telefonu, który znaleziono w czwartej wersji poglądowej Androida 11 dla modeli marki. Telefon z przodu jest podobny do poprzednika. Na temat OnePlus 8T 5G wiemy nieco więcej.

OnePlus 8T 5G to smartfon, który zobaczymy jesienią. Urządzenie jest już pewnie niemal gotowe i teraz czekamy na konkretne przecieki. W sieci pojawił się render, który przedstawia nowy model telefonu. Znaleziono go w becie Androida 11 dla urządzeń chińskiej marki. Dokładnie w wydaniu Developer Preview 4.

Jak nietrudno zauważyć, z przodu OnePlus 8T 5G jest bardzo podobny do poprzednika. Też ma ekran z okrągłym wcięciem dla pojedynczej kamery do selfie w narożniku. Tak więc na podwójny aparat, który dostał model Nord, nie ma co tu liczyć. Tył urządzenia na razie pozostaje tajemnicą. Znamy jednak częściową specyfikację techniczną.

OnePlus 8T 5G z aparatem 64 MP

Wiemy, że chiński producent w modelach OnePlus 8T 5G planuje umieścić aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Takie informacje znaleziono w kodzie aplikacji z nakładki OxygenOS. Następnie spodziewajmy się procesora Qualcomm Snapdragon 865 Plus oraz do 12 GB pamięci RAM. Z pewnością nie zabraknie też wysokiej jakości ekranu AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

OnePlus 8T 5G zadebiutuje pewnie w październiku. Dokładna data debiutu nie jest jednak znana. Kompletna specyfikacja techniczna na razie też jest owiana tajemnicą. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

