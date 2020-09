Samsung Galaxy A42 5G to nowy smartfon Koreańczyków i zarazem najtańszy model, który zapewnia łączność z sieciami nowej generacji. Specyfikacja techniczna obejmuje 6,6-calowy ekran AMOLED i poczwórny aparat z sensorem 48 MP. Cena powinna być atrakcyjna. Zobaczmy, co Samsung Galaxy A42 5G ma zaoferować.

Samsung Galaxy A42 5G to smartfon, który pojawiał się w przeciekach. Dziś odbyła się jego premiera. Cena na razie nie została podana, ale powinna być poniżej 1500 zł. Wiemy jednak, że będzie to najtańszy telefon koreańskiej firmy, który zapewnia łączność z sieciami nowej generacji. Rzućmy sobie okiem na specyfikację. Aktualizacja: oficjalna cena w Europie to 369 euro, czyli nieco pond 1600 zł.



Samsung Galaxy A42 5G ma 6,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 690, który powinien być wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. W przypadku wariantów pojemnościowych spodziewajmy się 64 lub 128 GB miejsca. Oczywiście, będzie je można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Wiemy, że Samsung Galaxy A42 5G ma też baterię o pojemności 5000 mAh. Poczwórny aparat fotograficzny ma główny sensor 48 MP. Znajdziemy tu też obiektyw szerokokątny, czujnik głębi oraz kamerkę 5 MP do zdjęć makro. Kompletna specyfikacja nie została jeszcze podana. Znane dane techniczne modelu Samsung Galaxy A42 znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy A42 5G – dane techniczne



6,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 690

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z One UI

