iOS 14 beta 7 to najnowsza, poglądowa wersja oprogramowania Apple dla iPhone’ów. Uaktualnienie jest już dostępne dla deweloperów i lada moment otrzymają je także publiczni testerzy. W tym przypadku będzie to jednak beta 6. Apple niedługo zacznie finalizować prace nad iOS 14, bo wkrótce udostępni go dla wszystkich.