POCO X3 NFC to nowy smartfon submarki należącej do Xiaomi, którego premiera jest blisko. Znamy już częściową specyfikację techniczną urządzenia, a teraz poznajemy ceny. Na razie w peso filipińskich, ale to rzutuje nam mniej więcej na kwoty na innych rynkach. Cena POCO X3 NFC będzie bardzo atrakcyjna.