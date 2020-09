iOS 14 i iPadOS 14 to aktualizacje, które Apple wkrótce udostępni dla wszystkich użytkowników iPhone’ów i iPadów. Kiedy zostaną udostępnione finalne wersje oprogramowania? W tym roku trudno to przewidzieć. Może być jednak podobnie, jak w zeszłym i nowe urządzenia dostaną już iOS 14.1 oraz iPadOS 14.1.

iOS 14 i iPadOS 14 obecnie dostępne są w wersjach beta. Użytkownicy iPhone’ów i iPadów wypatrują finalne wersje aktualizacji. Te Apple powinno udostępnić w ciągu kilku najbliższych tygodni. Obecnie prace nad oprogramowaniem powinny zmierzać ku końcowi. Kiedy więc można spodziewać się nowych uaktualnień?

W tym roku ze względu na późniejsze ogłoszenie iOS 14 i iPadOS 14 trudno wcelować się w dokładną datę. Poza tym w zeszłym roku sprawa też się skomplikowała poprzez ruch Apple, gdzie wcześniej wydano duże uaktualnienie i zaczęto testy wersji z numerkiem 13.1. W tym roku może być podobnie.

Zakładamy w zasadzie dwa scenariusze. Pierwszym jest taki zakładający, że iPadOS 14 oraz iOS 14 zostaną udostępnione dopiero w październiku. Mogłoby to nastąpić niedługo po konferencji z nowymi iPhone’ami. Drugi scenariusz to taki, który zakłada dostępność jeszcze we wrześniu.

Finalne wersje we wrześniu i beta testy iOS 14.1 i iPadOS 14.1

Jeśli aktualizacje zostaną udostępnione we wrześniu, to Apple niedługo po tym rozpoczęłoby beta testy iOS 14.1 i iPadOS 14.1. Te systemy zostałyby udostępnione w formie aktualizacji w październiku. W momencie rynkowej premiery nowych iPhone’ów. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło