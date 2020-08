OxygenOS 11 to nowa nakładka OnePlus, którą firma z czasem wprowadzi na własne smartfony. Bazuje ona na systemie Android 11 i dziś zaprezentowano jej chiński wariant, czyli HydrogenOS 11. Wśród nowości jest AoD, czyli Always on Display czy udoskonalony dark mode. Zobaczmy, co nowego wprowadzi nowa wersja OxygenOS.

OxygenOS 11 to nowa nakładka marki OnePlus, która bazuje na systemie Android 11 i w dużej mierze oparta jest na programie IDEAS. Wkrótce ma by dostępna w wersji beta. Tymczasem dziś, zgodnie z zapowiedziami, pokazano HydrogenOS 11, czyli chiński wariant oprogramowania. Pojawiają się ciekawe nowości. Zobaczmy więc, co nowego tu znajdziemy.

OxygenOS 11 – nowości z nakładki OnePlus

Wśród nowości z HydrogenOS 11 najważniejszy jest tryb AoD, czyli Always on Display. OnePlus kazał użytkownikom własnych smartfonów długo czekać na to rozwiązania. Oczywiście, w międzynarodowym oprogramowaniu OxygenOS 11 też go znajdziemy. Następnie mamy poprawiony dark mode oraz tryb Zen dla wielu użytkowników. Pojawia się także inteligentna galeria z nowymi funkcjami z zakresu edycji zdjęć oraz wideo czy usprawniona pogoda.

OxygenOS 11 i nowy HydrogenOS mają również lepszy mechanizm do zarządzania pamięcią. Pozwala to na uruchamianie większej ilości aplikacji i zmniejsza ryzyka zamykania ich w tle. Są też usprawnienia wizualne i inne ulepszenia, które mają wpłynąć na poprawę użytkowania oprogramowania na telefonach. OnePlus planuje udostępnić aktualizację dla modeli 6, 6T oraz nowszych. W Chinach niedługo właściciele OnePlusów 8 i 8 Pro będą mogli testować pierwszą wersję poglądową HydrogenOS opartego na systemie Android 11. Potem nadejdzie czas na publiczne testy nowego OxygenOS.

