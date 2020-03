OxygenOS 11 to tegoroczna nakładka firmy OnePlus, która będzie oparta na systemie Android 11. Firma ogłosiła program IDEAS i liczy na feedback fanów marki. Jest możliwe, że to właśnie użytkownicy OnePlusów będą mieć duży wpływ na kształt OxygeOS 11. Producent chce polepszyć oprogramowanie na bazie opinii.

OxygenOS 11 oparty na systemie Android 11 OnePlus zaprezentuje później w tym roku. Oprogramowanie zadebiutuje na modelach 8T. Teraz ogłoszono nowy program o nazwie IDEAS. Firma liczy na feedback od użytkowników i to właśnie ich opinie mogą mieć duży wpływ na dalszy rozwój nakładki Chińczyków.

W ramach programu IDEAS fani marki OnePlus mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące ulepszenia OxygenOS i następnie będzie odbywać się głosowanie. Najciekawsze zgłoszenia przejdą do kolejnego etapu. Firma zamierza wynagradzać najlepsze pomysły. Te z największą liczbą polubień zostaną nagrodzone biletami VIP na przyszłe wydarzenia. Pięć najlepszych będzie wiązało się z otrzymaniem 1000 kredytów, specjalnej plakietki społeczności oraz słuchawek bezprzewodowych Bullets Wireless 2.

IDEAS może mieć naprawdę duży wpływ na OxygenOS 11

OnePlus będzie starał się realizować pomysły społeczności uzyskane w programie IDEAS w betach oprogramowania. Domyślamy się, że część rozwiązań trafi jeszcze do aktualnej wersji nakładki, a inne już do OxygenOS 11. Taki feedback użytkowników może mieć na nią naprawdę duży wpływ, co warto mieć na uwadze. Jeśli macie ciekawe pomysły i chcecie nimi podzielić się z firmą, to link do akcji znajdziecie w źródle informacji. Teraz nie pozostaje nic innego, jak czekać na pierwsze propozycje ciekawych funkcji i ulepszeń.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło