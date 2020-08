HydrogenOS 11 to nowa nakładka firmy OnePlus oparta na systemie Android 11. W Europie będzie to OxygenOS 11. Oficjalna zapowiedź oprogramowania odbędzie się za kilka dni. OnePlus planuje pochwalić się aktualizacją HydrogenOS 11 na początku przyszłego miesiąca. Wtedy dowiemy się, jakie w niej pojawią się nowości.

HydrogenOS 11 oparty na systemie Android 11 jest już blisko. OnePlus zapowiedział, że zamierza pochwalić się nową nakładką już w przyszłym tygodniu. Zobaczymy ją dokładnie 10 sierpnia, co producent potwierdził w poście opublikowanym na swoim koncie na łamach społecznościówki Weibo. W Europie będzie to OxygenOS 11, który też jest nieodległy.

HydrogenOS 11 to nakładka, która wprowadzi nowości z systemu Android 11, ale nie tylko. OnePlus szykuje autorskie rozwiązania i wiemy, że wśród nich pojawi się w końcu Always on Display. W przyszłym tygodniu mamy zobaczyć nowe funkcje i elementy wizualne. Wśród nich pewnie będą też nowe animacje. Szczegóły poznamy już za kilka dni.

HydrogenOS 11 to chiński OxygenOS 11 firmy OnePlus

OnePlus w Chinach stosuje na smartfonach inną nakładkę. W HydrogenOS nie ma po prostu rozwiązań Google, które nie są dopuszczone w Państwie Środka. W zamian pojawiają się lokalne alternatywy. Na międzynarodowych rynkach mamy OxygenOS z aplikacjami giganta z Mountain View.

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło