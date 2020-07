OxygenOS 11 to nakładka OnePlus bazująca na systemie Android 11, która jest już w przygotowaniu. Pete Lau postanowił uchylić nam rąbka tajemnicy w kwestii Always on Display. Wygląda na to, że funkcja AoD. Powinna ona pojawić się już w becie OxygenOS 11, która może zostać udostępniona już w przyszłym miesiącu.

OxygenOS 11 bazujący na systemie Android 11 to nowa nakładka, nad którą pracuje OnePlus. Czego brakuje wam w oprogramowaniu chińskiej marki? Z pewnością jest to Always on Display, czyli w skrócie AoD. Na ekranach OLED pozwala to na znaczne oszczędności energii. Wygląda na to, że ta funkcja jest już nieodległa.

Pete Lau udostępnił na Twitterze grafikę, którą widzicie poniżej. Wskazówki skierowane są na godzinę jedenastą. Dodał też dopisek w postaci „on Display”. Tak więc wszystko wskazuje na, że AoD pojawi się już wraz z aktualizację OxygenOS 11. Analogowy zegar powinien być jednym z elementów tej funkcji.

OxygenOS 11 z Always on Display OnePlus wkrótce udostępni w wersji beta

OnePlus szykuje się do udostępnienia poglądowej wersji nakładki OxygenOS 11. Będzie on już oparta na systemie Android 11, a więc wprowadzi także nowości z tego oprogramowania. Always on Display będzie akurat autorskim rozwiązaniem. Możliwe, że program pilotażowy zostanie uruchomiony w przyszłym miesiącu. Finalnej wersji spodziewajmy się jesienią.

źródło: Twitter